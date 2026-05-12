В Подмосковье в праздничные выходные открылись новые ярмарки

В честь Дня Победы в Подмосковье провели 25 тематических ярмарок

В Московской области во время праздничных выходных с 9 по 11 мая прошло 25 тематических ярмарок, приуроченных ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Торговые площадки работали в 19 муниципальных образованиях, среди которых город Королев на Станционной площади вблизи дома 4, город Куровское (Орехово-Зуевский округ) на улице Вокзальной, дом 14/96, город Рошаль (муниципальный округ Шатура) в пешеходной зоне на улице Косякова и другие.

Перед открытием ярмарок сотрудники государственной ветеринарной службы провели необходимые лабораторные исследования продуктов питания, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве продуктов.