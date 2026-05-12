В Подмосковье появились новые камеры для защиты жителей

Около 700 видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье

В апреле в Московской области в рамках программы «Безопасный регион» установили 699 новых видеокамер, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Камеры устанавливаются в общественных местах, в подъездах домов и на социальных объектах, обеспечивая дополнительные меры защиты жителей региона.

Как рассказал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, всего к системе «Безопасный регион» подключено более 170 тыс. камер.

«Видеонаблюдение в Подмосковье становится неотъемлемой частью современной системы безопасности, позволяя оперативно реагировать на происшествия и защищать покой жителей», — сказал он.

Больше всего камер за прошедший месяц было установлено в городских округах Лобня, Домодедово и Пушкинском городском округе, а также в муниципальных округах Истра и Дмитров. Всего в апреле камеры помогли раскрыть 1517 преступлений.