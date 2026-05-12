На помощь ветеранам ВОВ направят более 20 млн рублей по итогам лотерейных розыгрышей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направит на помощь ветеранам ВОВ более 20 млн рублей по итогам серии благотворительных тиражей лотереи «Русское лото», приуроченных к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в «Столото».

Деньги перечислят фонду «Память поколений». На эти средства поддержку окажут шести медицинским и социальным учреждениям в шести регионах России, где живут или лечатся ветераны, а также фонд окажет адресную помощь ветеранам войны.

Сумма была сформирована по итогам проведения четырех благотворительных тиражей лотереи, сбора средств на фандрайзинговой платформе «Вместе для других» и пожертвований сотрудников распространителя государственных лотерей. На собранные средства будет оплачена реабилитация ветеранов, услуги сиделок, покупка технических средств реабилитации и необходимого оборудования в медицинских и социальных учреждениях в Казани, Сочи, Саратове, Астрахани, Екатеринбурге и Тюмени.

Благотворительные тиражи для помощи ветеранам ВОВ прошли во второй раз. Первый благотворительный тираж, по итогам которого собрали более 15 млн рублей, провели в 2025 году.

«Второй год подряд миллионы участников государственной лотереи «Русского лото» со всей России активно поддерживают благотворительные тиражи, которые проводятся для помощи ветеранам Великой Отечественной войны», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Также руководитель отдела по работе с партнерами благотворительного фонда «Память поколений» Лариса Гурова поблагодарила участников благотворительных тиражей и «Столото» за такую инициативу.

«В силу возраста и состояния здоровья ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в особом внимании и заботе. Собранные в рамках благотворительных тиражей средства позволят нам сделать большой объем благотворительной работы», — сказала она.

Напомним, что фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время благодаря работе фонда более 20 тыс. ветеранов по всей стране получили необходимую помощь.