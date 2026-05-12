На помощь ветеранам ВОВ направят более 20 млн рублей по итогам лотерейных розыгрышей

Пресс-служба «Столото»

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направит на помощь ветеранам ВОВ более 20 млн рублей по итогам серии благотворительных тиражей лотереи «Русское лото», приуроченных к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в «Столото».

Деньги перечислят фонду «Память поколений». На эти средства поддержку окажут шести медицинским и социальным учреждениям в шести регионах России, где живут или лечатся ветераны, а также фонд окажет адресную помощь ветеранам войны.

Сумма была сформирована по итогам проведения четырех благотворительных тиражей лотереи, сбора средств на фандрайзинговой платформе «Вместе для других» и пожертвований сотрудников распространителя государственных лотерей. На собранные средства будет оплачена реабилитация ветеранов, услуги сиделок, покупка технических средств реабилитации и необходимого оборудования в медицинских и социальных учреждениях в Казани, Сочи, Саратове, Астрахани, Екатеринбурге и Тюмени.

Благотворительные тиражи для помощи ветеранам ВОВ прошли во второй раз. Первый благотворительный тираж, по итогам которого собрали более 15 млн рублей, провели в 2025 году.

«Второй год подряд миллионы участников государственной лотереи «Русского лото» со всей России активно поддерживают благотворительные тиражи, которые проводятся для помощи ветеранам Великой Отечественной войны», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Также руководитель отдела по работе с партнерами благотворительного фонда «Память поколений» Лариса Гурова поблагодарила участников благотворительных тиражей и «Столото» за такую инициативу.

«В силу возраста и состояния здоровья ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в особом внимании и заботе. Собранные в рамках благотворительных тиражей средства позволят нам сделать большой объем благотворительной работы», — сказала она.

Напомним, что фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время благодаря работе фонда более 20 тыс. ветеранов по всей стране получили необходимую помощь.

 
