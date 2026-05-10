Пропавший хаски вернулся домой спустя 12 лет благодаря микрочипу

В США 13-летний хаски преодолел более 2200 км и вернулся к хозяйке
В США бездомная собака вернулась к семье спустя 12 лет после пропажи, сообщает издание People.

По данным офиса шерифа округа Эрнандо во Флориде, 13‑летнюю хаски по кличке Сьерра нашли в качестве бездомной собаки в Бруксвилле.

Животное, прибывшее в отдел, оказалось истощенным, с проплешинами и с трудом передвигалось, но в нем обнаружили микрочип. Тогда правоохранители связались с владельцем собаки, живущем в Мидленде, штат Техас.

Согласно официальной информации, последний раз хозяин видел собаку в Нью‑Мексико и уже не рассчитывал снова увидеть ее. За прошедшие годы Сьерра преодолела примерно 1400 миль (примерно 2253 км) и в конце концов оказалась в Флориде, где на нее обратили внимание зоозащитники.

После курса лечения Сьерру перевезли обратно в Техас, где она воссоединилась с хозяйкой и постепенно привыкает к привычной жизни. В офисе шерифа подчеркнули, что именно микрочип дал собаке второй шанс и стал ключом к возвращению в семью.

Ранее в Китае пропавшие собаки сбились в стаю и вместе вернулись домой.

 
