Похудевшая россиянка рассказала, как хейт от подписчиков спас ей жизнь

Baza: худеющая россиянка решила провериться у врачей после хейта и нашла опухоль
Молодая россиянка обратилась к врачам после критики в соцсетях и узнала о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказала каналу 26-летняя Ирина Самородова, она начала вести блог о похудении. Сначала девушка пыталась сбросить вес с помощью специальных препаратов под наблюдением эндокринолога, а позже решилась на операцию по уменьшению желудка.

По словам Самородовой, из-за веса в 111 кг и гормональных проблем у нее долгое время была толстая шея, однако раньше она не обращала на это внимания. Когда лишние килограммы начали уходить, девушка заметила, что шея практически не изменилась. На это также стали обращать внимание пользователи соцсетей, оставляя под ее публикациями колкие и оскорбительные комментарии.

Несмотря на то что в начале похудения и перед операцией россиянка уже проходила обследования, после волны хейта в интернете она решила снова обратиться к врачам. УЗИ показало увеличение щитовидной железы и множественные новообразования.

В итоге девушка сдала дополнительные анализы, чтобы выяснить, понадобится ли ей операция.

