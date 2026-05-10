Россиянам рассказали, за кого нельзя подавать записки о молебнах в церкви

Подавать записки в православных храмах можно только с именами крещеных людей. Об этом рассказал RT зампред Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, за некрещеных разрешается молиться только дома, а за добровольно ушедших из жизни — лишь после специального благословения духовника.

Имена нужно писать в родительном падеже и в церковном написании, фамилии, отчества и степени родства указывать не надо, но перед именем можно ставить пометки: «млад.» для ребенка до семи лет, «отр.» (отрок или отроковица) для человека от 7 до 15 лет, «воина» для военнослужащего, «болящего» для больного, «путешествующего» для тех, кто в дороге, «учащегося» для школьника или студента. В заупокойных записках в первые 40 дней после ухода человека из жизни используется слово «новопреставленный».

Записки можно подавать не только на литургию, но и на молебен, панихиду, а также заказывать сорокоуст — поминовение на 40 дней, причем многие храмы принимают записки дистанционно — через сайт или мессенджеры, напомнил Иванов. По его словам, формат подачи не важен, главное — чтобы за этим стояло искреннее желание помолиться о ближнем.

