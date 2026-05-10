Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, за кого нельзя подавать записки о молебнах в церкви

Глава «России Православной»: подавать записки в церкви можно только за крещеных
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Подавать записки в православных храмах можно только с именами крещеных людей. Об этом рассказал RT зампред Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, за некрещеных разрешается молиться только дома, а за добровольно ушедших из жизни — лишь после специального благословения духовника.

Имена нужно писать в родительном падеже и в церковном написании, фамилии, отчества и степени родства указывать не надо, но перед именем можно ставить пометки: «млад.» для ребенка до семи лет, «отр.» (отрок или отроковица) для человека от 7 до 15 лет, «воина» для военнослужащего, «болящего» для больного, «путешествующего» для тех, кто в дороге, «учащегося» для школьника или студента. В заупокойных записках в первые 40 дней после ухода человека из жизни используется слово «новопреставленный».

Записки можно подавать не только на литургию, но и на молебен, панихиду, а также заказывать сорокоуст — поминовение на 40 дней, причем многие храмы принимают записки дистанционно — через сайт или мессенджеры, напомнил Иванов. По его словам, формат подачи не важен, главное — чтобы за этим стояло искреннее желание помолиться о ближнем.

Ранее священник объяснил, как правильно проводить день Радоницы и поминать умерших.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!