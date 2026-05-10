В Гидрометцентре усомнились в прогнозах об аномальной жаре в июне

Синоптик Паршина: аномальная жара в июне ожидается только в центральных регионах

Точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентр России Людмила Паршина.

Она пояснила, что среднюю температуру первого летнего месяца можно будет определить только накануне июня. По ее словам, информация об аномальных явлениях дается максимум на трое суток вперед, поэтому утверждать, что июнь точно окажется экстремально жарким, нельзя.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ряде федеральных округов температура в июне может быть выше нормы примерно на один градус. Речь идет о регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также северо-западе Красноярского края.

При этом в центральной части страны, включая Москва, существенных отклонений от климатической нормы пока не ожидается.

Синоптик также отметила, что в большинстве регионов температура останется в пределах нормы. Исключением могут стать запад Якутия и континентальные районы Магаданская область, где прогнозируется более холодная погода.

Паршина посоветовала не доверять непроверенным источникам и напомнила, что окончательный прогноз на июнь опубликуют в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптик Людмила Паршина предупреждала о холодах на Урале ниже нормы на 6-8°C.