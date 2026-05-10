В Свердловской области локализовали пожар, затронувший семь домов

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в Свердловской области, где загорелись несколько частных домов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

К ликвидации пожара привлекли 64 огнеборца и 18 единиц техники. МЧС России направило на место происшествия 53 человека и 13 единиц техники, уточняется в заявлении.

Семь частных домов загорелись в поселке Бисерть в Свердловской области утром 10 мая. Пламя быстро распространилось из-за плотной застройки и сильного ветра, скорость порывов которого достигает 20 м/с. Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что ситуация находится под контролем. В гостинице «Увал» был организован пункт временного размещения, но пока жители населенного пункта туда не обращались, рассказала глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева. Она добавила, что лично прибыла на место происшествия и вместе с коллегами оказывает людям необходимую помощь.

Ранее в Красноярском крае из-за детской шалости чуть не сгорел частный дом.

 
