Российского туриста спасли в горах Гватемалы после неудачной попытки восхождения

В Гватемале спасли российского туриста, который в одиночку отправился в горы

Российский блогер заблудился в горах Гватемалы во время восхождения на вулкан и был найден в истощенном и обезвоженном состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

По данным Telegram-канала, 24-летний турист пошел в поход и собирался подняться на вулкан Фуэго, но затем сменил маршрут ради вулкана Акатенанго высотой почти 4000 метров.

Мужчина ушел в лес и блуждал там около 3,5 часа. При этом у него не было ни еды, ни воды, начались носовое кровотечение и сильное головокружение.

Турист успел вызвать службу спасения и сообщил, что потерялся. Спасателям удалось найти пострадавшего, его осмотрели его на месте и доставили в отель. Из-за инцидента россиянин опоздал на рейс, а добраться до Москвы смог лишь спустя двое суток после спасения.

