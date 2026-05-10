Хакеры при атаках на Россию начали пользоваться тактикой «выжженной земли»

Проукраинские хакеры изменили тактику кибератак на компании и государственные структуры России. Об этом сообщила газета «Известия».

Журналисты узнали, что злоумышленники начали пользоваться методом «выжженной земли», подразумевающим уничтожение максимального объема данных россиян. По словам аналитиков, в последнее время хакеры стали чаще применять вирусы-шифровальщики и вайперы, которые приводят к потере информации.

«Как утверждает заместитель директора НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. — «Газета.Ru») Петр Белов, хакеры, шифрующие данные, не просят денег за их восстановление. По сути, речь идет о полном уничтожении информации с помощью шифрования», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что у злоумышленников могут быть разные мотивы для полного уничтожения данных. Среди них — саботаж, цифровой вандализм, остановка бизнес-процессов и сокрытие следов проникновения в систему. Хакеры в рамках кибервойны против России используют вредоносное программное обеспечение, чтобы нанести стране экономический ущерб и создать общественный резонанс.

Эксперты предупредили, что характер ведущейся против России кибервойны изменился. Атаки стали более системными, разрушительными и изощренными.

Ранее сообщалось, что российские компании в начале 2026 года столкнулись с самыми опасными DDoS-атаками.