Дым от костра и мангала опасен для кошек и собак, заявила ветврач

Дым от костра и мангала вредит глазам и дыхательным путям животных, поскольку содержит вредные продукты горения. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринар, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

«Частицы от костра и мангала могут повредить глазам, вызвав слезоточивость и травмы. При ожоге глаз может значительно ухудшиться зрение. Токсичные вещества горения также способны попадать в легкие, осложнять дыхание, вызывать острое раздражение, кашель и одышку», — предупредила она.

Держите питомцев в отдалении от костров и мангалов, как минимум в 3-5 метрах. Не позволяйте подходить близко, так как помимо отравления дымом животные могут получить ожоги от раскаленного гриля или шампуров. Не лишним будет положить рядом отпугивающие средства: кошкам и собакам не нравятся запахи перца, горчицы и цитрусовых.

Если питомец все же добрался до мангала или костра, внимательно наблюдайте за ним.

«Дым от костра и мангала – это не просто неприятный запах, а смесь токсичных продуктов горения, которые могут серьезно навредить здоровью питомца. Если после контакта с дымом появились сильный кашель, хрипы, нарушение координации, слюнотечение, рвота или диарея, не медлите, обратитесь к ветеринару. В таких ситуациях лучше перестраховаться, чем упустить время», – заключила Колесникова

