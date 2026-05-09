Неизвестные разгромили могилу сына ярославского омбудсмена

В Переславле-Залесском Ярославской области неизвестные разрушили могилу сына уполномоченного по правам человека в регионе Альфира Бакирова. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Шокирующая весть пришла из Переславля – города, где я долгие годы жил и работал. Неустановленные лица разрушили могилу моего сына Тимура. Не знаю, кому и для чего это нужно. Приложу все усилия, чтобы виновные были найдены», — написал он.

Чиновник отметил, что вандалы осквернили могилу именно его сына. По его словам, вандалы все делали для того, чтобы восстановить могилу не вышло, в частности, даже копали землю, отметил Бакиров.

Жители региона выражали омбудсмену поддержку и сочувствовали.

Местный портал 76.RU со ссылкой на пресс-службу МВД Ярославской области пишет, что сообщение по данному факту поступило. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Тверской области.