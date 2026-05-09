Актеры московских театров и боец СВО к 9 Мая прочитали стихотворение Симонова

Актеры театров Москвы и боец СВО в честь Дня Победы прочитали стихотворение фронтового корреспондента Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», сообщает Telegram-канал «Мосбилет».

Произведение было написано в 1941 году. Симонов посвятил его известной актрисе театра и кино Валентине Серовой.

Строчки из стихотворения прочитали актеры Андрей Соколов, Сергей Городничий, Ольга Кабо, Дмитрий Мухамадеев и другие. Также строчки их стихотворения прочитал командир десантно-штурмовой роты Виктор Дядюра.

Напомним, 9 мая 2026 года отмечается 81-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.