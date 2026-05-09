Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ВСУ атаковали Чечню

В Чечне предотвратили атаку пяти беспилотников
Telegram-канал «ЧГТРК «Грозный»

В Чечне предотвратили атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный».

Силы ПВО выявили и ликвидировали пять дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки пострадали шесть человек, им оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

В результате падения обломков повреждения получили три гражданских объекта в разных районах региона: продуктовый магазин в поселке Войково, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Еще два сбитых БПЛА рухнули на поля фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой.

Уточняется, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил незамедлительно начать восстановительные работы на местах прилета беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что за минувшие сутки в регионе уничтожено десять украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, отметил Клычков. Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы несмотря на договоренности о перемирии в честь 9 Мая.

Ранее губернатор рассказал о последствиях атак беспилотников по Брянской области.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!