Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Романов поздравил россиян с днем Великой Победы

Депутат Романов: май 1945 года стал переломным моментом для всего мира

Для всего мира май 1945 года стал переломным моментом, временем освобождения от фашистских оков, началом эпохи восстановления, созидания во имя будущего, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он отметил, что российский народ заплатил самую страшную цену за победу.

«В каждой российской семье есть свои герои Великой Отечественной войны – участники бессмертного полка, который не прекращает победное шествие в нашей памяти. Подвиги героев, их самоотверженность, отвага и преданность Родине – навсегда в наших сердцах», — написал он.

Романом добавил, что «нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает славные боевые традиции российского воинства».

«Ступая дорогами предков, мы делаем все возможное, чтобы новая Великая Победа была одержана в самое близкое время», — подчеркнул Романов.

По его словам, история – это бескомпромиссная борьба за будущее.

«Сегодня во имя мира мы защищаем святую память о Великой Победе и непременно добьемся торжества справедливости и правды над неонацистской ложью. Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких со всенародным праздником 9 Мая», — написал Романов.