Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Романов поздравил россиян с днем Великой Победы

Для всего мира май 1945 года стал переломным моментом, временем освобождения от фашистских оков, началом эпохи восстановления, созидания во имя будущего, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.
Он отметил, что российский народ заплатил самую страшную цену за победу.
«В каждой российской семье есть свои герои Великой Отечественной войны – участники бессмертного полка, который не прекращает победное шествие в нашей памяти. Подвиги героев, их самоотверженность, отвага и преданность Родине – навсегда в наших сердцах», — написал он.
Романом добавил, что «нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает славные боевые традиции российского воинства».
«Ступая дорогами предков, мы делаем все возможное, чтобы новая Великая Победа была одержана в самое близкое время», — подчеркнул Романов.
По его словам, история – это бескомпромиссная борьба за будущее.
«Сегодня во имя мира мы защищаем святую память о Великой Победе и непременно добьемся торжества справедливости и правды над неонацистской ложью. Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких со всенародным праздником 9 Мая», — написал Романов.