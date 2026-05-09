В ОП РФ назвали 9 мая важнейшим праздником в России и мире

День Победы, который отмечается 9 мая, остается важнейшим праздником из-за исторического значения этой победы не только для России, но и для всего мира, заявил член Общественной палаты РФ, профессор РГСУ, директор фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.

«Именно подвиг советского народа спас мир от нацизма и фашизма. Мы понимаем, что вместе с немецким нацизмом был и итальянский фашизм, и японские милитаристы. Фактически, если бы не было этой победы, то весь мир был бы погружен в пучину на многие десятки или сотни лет. День Победы — это важнейшее событие для России и всего мира», — сказал он.

Также Григорьев отметил, что важно помнить о подвигах советского народа.

«Безусловно, мероприятия, проводимые 9 мая, очень важны. Мы должны помнить о том, что мы являемся наследниками победителей, которые спасли весь мир от фашизма. Сейчас, во время СВО, мы спасаем людей от украинского неонацизма. Мы не должны забывать об этом», — подчеркнул член ОП РФ.

Напомним, 9 мая 2026 года отмечается 81-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.