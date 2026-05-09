Губернатор Подмосковья поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы

Андрей Воробьев: для ветеранов главное, чтобы близкие были рядом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что ветеранов, к сожалению, осталось очень немного.

«Наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьей», — сказал он.

Также Воробьев поздравил с Днем Победы жителей Московской области.

«Для всех нас этот праздник – особенный. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг», — добавил губернатор.

Клавдия Ровинская рассказала, что ушла на фронт в 10 классе.

«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо», — сказала она.

Клавдия Ровинская удостоена Ордена Отечественной войны II степени, а также награждена медалями «За отвагу», (за поимку диверсанта), «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Кроме того, ей присвоено звание почетного гражданина Можайского м.о.