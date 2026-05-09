Врач предупредил о скрытых признаках алкогольной зависимости

Распознать бытовой алкоголизм у близкого человека бывает сложно, поскольку это начальная и стертая форма зависимости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-нарколог Роман Устинов.

По словам специалиста, одним из главных признаков становится поиск любого повода для употребления алкоголя — праздников, встреч с друзьями, окончания рабочей недели, стрессов или жизненных проблем.

Устинов отметил, что человек при этом может продолжать работать и оставаться социально активным, однако круг его интересов и увлечений постепенно сужается.

Нарколог добавил, что люди с такой зависимостью обычно не считают себя алкоголиками и резко реагируют на замечания близких. В качестве оправданий они говорят, что могут бросить пить в любой момент или употребляют алкоголь только ради настроения, сна или снятия стресса.

По словам врача, меняется и внешний вид человека: кожа становится грубее, появляются покраснения и отеки, часто краснеют глаза. Кроме того, человек начинает хуже следить за собой, становится более раздражительным, вспыльчивым и тревожным.

Устинов также отнес к признакам бытового алкоголизма постепенное увеличение доз спиртного и потерю контроля над количеством выпитого. Еще одним тревожным сигналом он назвал эпизодические провалы в памяти после употребления алкоголя, утренний прием спиртного «для самочувствия», а также склонность пить в одиночку или скрывать факты употребления.

Специалист подчеркнул, что такое состояние может продолжаться годами. Из-за этого и сам человек, и его близкие могут воспринимать употребление алкоголя как норму и упустить момент, когда зависимость еще поддается лечению.

