Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач предупредил о скрытых признаках алкогольной зависимости

Нарколог Устинов: алкоголик будет использовать любой повод, чтобы выпить
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Распознать бытовой алкоголизм у близкого человека бывает сложно, поскольку это начальная и стертая форма зависимости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-нарколог Роман Устинов.

По словам специалиста, одним из главных признаков становится поиск любого повода для употребления алкоголя — праздников, встреч с друзьями, окончания рабочей недели, стрессов или жизненных проблем.

Устинов отметил, что человек при этом может продолжать работать и оставаться социально активным, однако круг его интересов и увлечений постепенно сужается.

Нарколог добавил, что люди с такой зависимостью обычно не считают себя алкоголиками и резко реагируют на замечания близких. В качестве оправданий они говорят, что могут бросить пить в любой момент или употребляют алкоголь только ради настроения, сна или снятия стресса.

По словам врача, меняется и внешний вид человека: кожа становится грубее, появляются покраснения и отеки, часто краснеют глаза. Кроме того, человек начинает хуже следить за собой, становится более раздражительным, вспыльчивым и тревожным.

Устинов также отнес к признакам бытового алкоголизма постепенное увеличение доз спиртного и потерю контроля над количеством выпитого. Еще одним тревожным сигналом он назвал эпизодические провалы в памяти после употребления алкоголя, утренний прием спиртного «для самочувствия», а также склонность пить в одиночку или скрывать факты употребления.

Специалист подчеркнул, что такое состояние может продолжаться годами. Из-за этого и сам человек, и его близкие могут воспринимать употребление алкоголя как норму и упустить момент, когда зависимость еще поддается лечению.

Ранее врач объяснил, как отличить подростковый кризис от употребления наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!