Instagram получит доступ к переписке пользователей

Meta с 8 мая прекращает сквозное шифрование личных сообщений
Meta (признана в России экстремистской и запрещена) с 8 мая прекращает поддержку сквозного шифрования личных сообщений в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что с мая приложение перестанет применять сквозное шифрование переписки между пользователями. Решение связывают с длительной критикой со стороны правоохранительных органов и организаций, занимающихся защитой детей, в адрес этой функции.

По сути, это означает, что сообщения между всеми пользователями теперь потенциально могут стать доступны компании. Ранее такой уровень конфиденциальности обеспечивался только для тех, кто включал шифрование.

Представитель Meta объяснил отказ тем, что функция использовалась недостаточно широко.

Изменение уже было введено для пользователей из Австралии.

В конце апреля Instagram начала тестирование нового приложения Instants для обмена фотографиями. Сервис позволяет отправлять снимки, которые можно просмотреть только один раз

Ранее сообщалось, что в Instagram появится премиум-подписка с анонимным просмотром «Историй».

 
