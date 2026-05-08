В метро Москвы почтили подвиг сотрудников в годы Великой Отечественной войны

Ликсутов: в годы войны почти 3 тыс. работников Московского метро ушли на фронт

Сотрудники столичного метрополитена в годы Великой отечественной войны отстаивали страну на поле боя и трудовом фронте, продолжали перевозить людей. Об этом напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на торжественном митинге в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в электродепо «Северное».

В мероприятии приняли участие ветераны метро и сотрудники столичного транспорта. Центральной темой памятной церемонии стал вклад работников метрополитена в Победу.

«В годы войны почти 3 тыс. работников Московского метро ушли на фронт. Сегодня на территории «Северного» расположена стела с именами погибших сотрудников столичного метрополитена. Продолжим и дальше чтить память тех, кто в страшные времена боролся за мир и прошел через нечеловеческие испытания», — подчеркнул Ликсутов.

Отмечается, что особое место в истории Московского метрополитена занимает бронепоезд «Московский метрополитен», который был построен в 1943 году на средства работников метро. Он отправился на фронт из электродепо «Северное» и принимал участие в боях на Курской дуге.

Кроме того, на средства метрополитеновцев были построены три танка для Красной армии.

В ходе церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску с именами сотрудников метро, погибших в годы войны. Для ветеранов также выступил Академический хор Московского метрополитена в сопровождении Оркестра Министерства транспорта России.