Поврежденная боевиками ВСУ могила легендарного советского летчика восстановлена

В Сочи почтили память легендарного летчика-аса Троепольского
Telegram-канал «Мэр Сочи Андрей Прошунин»

Память легендарного летчика-фронтовика, ветерана двух мировых войн, кавалера орденов Красного Знамени и Александра Невского Сергея Троепольского почтили в Сочи в канун Дня Победы. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года при массированной атаке ВСУ могила ветерана была серьезно повреждена. Сейчас она восстановлена, также благоустроена прилегающая территория.

«Вместе с Героем России Артемом Чумаровым и руководителем сочинского аэропорта Алексеем Комаровым возложили цветы к обелиску прославленного пилота, героически защищавшего нашу Родину», — рассказал Прошунин.

Он отметил, что обновленный монумент станет не только местом сохранения памяти о герое, но и напоминанием о бесчеловечных актах вандализма киевского режима по отношению к праху воинов, защищавших страну и весь мир от фашизма.

«О боевом пути Сергея Троепольского нужно рассказывать нашим детям на уроках мужества — лучший пример патриотизма для сочинской молодежи трудно себе представить», — подчеркнул Прошунин.

Мэр добавил, что в Сочи сегодня живут семьи потомков летчика, которые гордятся им и ухаживают за могилой героя.

 
