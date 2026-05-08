В России ко Дню Победы созданы туристические автомаршруты по местам воинской славы

В Великом Новгороде и Архангельске появились памятные маршруты от «Роснефти»

«Роснефть» в преддверии 81-летия Победы в Великой Отечественной войне представила два новых туристических автомаршрута по местам воинской славы в Великом Новгороде и Архангельске. Проекты ориентированы на развитие внутреннего автотуризма и знакомство путешественников с памятными местами, связанными с историей войны, отметила пресс-служба компании.

Презентации маршрутов прошли на автозаправочных комплексах компании в Великом Новгороде и Архангельске. Для посетителей организовали тематические викторины и мастер-классы по изготовлению фронтовых пилоток.

Как рассказали в компании, маршрут по Великому Новгороду получил название «Путь памяти». Его протяженность составляет около 120 км, предполагаемое время в пути — до двух часов. В маршрут включены 12 памятных объектов: автотуристы смогут посетить стелу «Город воинской славы», монумент Победы, зал воинской славы Великого Новгорода, памятники летчикам и партизанам, а также мемориалы в Мясном Бору и Чудово.

Маршрут «Архангельск — город воинской славы» протяженностью 25 км рассчитан примерно на час пути. Он объединяет 10 объектов и посвящен вкладу Архангельска и его жителей в Победу. Путешественники смогут увидеть памятник юнгам Северного флота, монумент Победы и Вечный огонь, мемориал участникам северных конвоев, а также посетить музей «Архангельские Гостиные дворы».

Завершается маршрут на смотровой площадке с видом на город и Соломбальский лесопильный комбинат, который в годы войны обеспечивал снабжение фронта и тыла.