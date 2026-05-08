На территории новых жилых комплексов в Москве нашли монеты эпохи Ивана Грозного

Более 900 археологических находок было обнаружено во время строительства новых жилых комплексов Capital Group в Москве, сообщает пресс-служба девелопера.

Как отметили в пресс-службе Capital Group, самыми ранними находками стали амулет-змеевик XII-XIII века и серебряные монеты Ивана III и Ивана IV Грозного XVI века.

«Также был обнаружен обширный комплекс монет петровской эпохи (1682 - 1725 гг.) и правления императриц Анны Иоановны (1730-1740 гг.) и Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках работ обнаружили различные монеты, предметы быта, культа, гигиены и ремесел, среди которых нательные кресты из медных сплавов, пуговицы, оправы от нательных икон-складней, фрагменты детских игрушек и другие.

Работы проводились на строительных площадках клубного жилого комплекса «Дом Спорта» в Пресненском районе и клубного дома «Узоры» в Хамовниках.

Все находки после проведения реставрации передали на хранение в музейное объединение «Музей Москвы».

 
