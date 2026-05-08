Врач объяснила, как паназиатская кухня влияет на обмен веществ

Чрезмерное употребление блюд паназиатской кухни затрудняет контроль массы тела и влияет на гормоны аппетита. Об этом газете «Известия» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.

По словам специалиста, сами по себе паназиатские блюда не нарушают обмен веществ. Главная особенность заключается в добавленных соусах, в числе которых терияки и унаги. В них содержатся сахар, соевый соус и сладкое рисовое вино, делающие блюдо калорийнее и повышающие в нем уровень соли. Сочетание таких соусов с рисом или лапшой вызывает резкие скачки глюкозы и усиление аппетита всего через несколько часов.

Врач подчеркнула, что объемные порции углеводов и жарка на масле способствуют увеличению гликемической нагрузки. В то же время вареный рис с овощами и белком усваивается в организме мягче, чем блюда с соусами и малым количеством клетчатки.

Помимо этого, по словам эндокринолога, паназиатская кухня оказывает влияние на гормоны аппетита и чувствительность к инсулину при регулярном употреблении. Переедание может усиливать тягу к сладкому и затруднять потерю веса.

«На гормональный баланс паназиатская еда не действует напрямую, но через повторяющиеся сахарные пики и избыток калорий может влиять на гормоны аппетита и чувствительность к инсулину. Если регулярно переедать блюд с большим количеством белого риса, лапши и сладких соусов, у предрасположенных людей усиливается тяга к сладкому, становится сложнее снижать вес и выше риск инсулинорезистентности», — объяснила она.

Однако врач подчеркнула, что в паназиатской кухне есть и полезные продукты, такие как овощи, рыба, морепродукты и тофу.

