Российские нефтяники проведут патриотические акции в честь годовщины Великой Победы

«Роснефть» и дочерние общества компании организовали масштабную программу приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы патриотических акций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что акции проходят по всей России и призваны сохранить память о бессмертном подвиге народа.

В частности, в разных регионах России нефтяники организовали автопробеги с участием восстановленной военной и раритетной техники, приводят в порядок воинские захоронения и обелиски, высаживают цветы на аллеях Славы, участвуют в марафонах и эстафетах.

Также свыше 100 тыс. сотрудников предприятий компании присоединились к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка» присоединились. Одновременно на ее объектах проходит акция «Вахта памяти».

Кроме того, нефтяники поздравляют ветеранов, тружеников тыла и детей войны даже в самых отдаленных районах России и вручают им подарки.

Помимо этого, компания организовала творческие и просветительские мероприятия в десятках российских городов. В школах Ангарска, Ачинска, Иркутска, Москвы, Новокуйбышевска, Оренбурга, Саратова, Самары, Томска, Тюмени и Уфынефтяники проводят тематические «Уроки мужества», выставки и экскурсии.

В «Роснефти» напомнили, что в годы войны нефтяники обеспечивали Красную армию топливом и горюче-смазочными материалами. Также оставшиеся для выполнения работ специалисты и женщины и подростки открывали новые месторождения и запускали заводы, приближая Победу своим трудом.

Компания увековечила подвиги нефтяников-участников Великой Отечественной войны в книге «Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ». Издание создавалось более 10 лет.

Также на заправочных станциях «Роснефть» и «Башнефть» 8 и 9 мая раздадут около 1,5 миллионов георгиевских лент, проведут праздничные программы и откроют полевые кухни, тематические фотозоны и выставки гражданской техники 1940-х годов.