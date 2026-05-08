Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Московская пенсионерка отдала фальшивому ювелиру колье за 10 млн рублей

В Москве задержали лжеювелира, укравшего у пенсионерки колье за 10 млн рублей

Полиция Басманного района Москвы задержала 47-летнего мужчину, который под видом ювелира похитил у пожилой женщины золотое колье с бриллиантами стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась столичная пенсионерка, женщина рассказала, что планировала продать ожерелье и по рекомендации знакомого связалась с человеком, которого ей представили как ювелира, способного помочь найти покупателя. Встреча состоялась в кафе в Казарменном переулке.

Мужчина заявил, что ему необходимо показать украшение потенциальному покупателю. Он оставил женщине конверт с деньгами в качестве залога и скрылся. Пенсионерка пыталась ему дозвониться, но телефон оказался выключен. Оставленные «ювелиром» купюры оказались фальшивыми.

Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 47-летний местный житель. Похищенное колье нашли и изъяли, после чего вернули законной владелице. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее московский пенсионер обогатил мошенников на 71 млн рублей, испугавшись уголовного дела.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!