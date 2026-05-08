Московская пенсионерка отдала фальшивому ювелиру колье за 10 млн рублей

В Москве задержали лжеювелира, укравшего у пенсионерки колье за 10 млн рублей

Полиция Басманного района Москвы задержала 47-летнего мужчину, который под видом ювелира похитил у пожилой женщины золотое колье с бриллиантами стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась столичная пенсионерка, женщина рассказала, что планировала продать ожерелье и по рекомендации знакомого связалась с человеком, которого ей представили как ювелира, способного помочь найти покупателя. Встреча состоялась в кафе в Казарменном переулке.

Мужчина заявил, что ему необходимо показать украшение потенциальному покупателю. Он оставил женщине конверт с деньгами в качестве залога и скрылся. Пенсионерка пыталась ему дозвониться, но телефон оказался выключен. Оставленные «ювелиром» купюры оказались фальшивыми.

Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 47-летний местный житель. Похищенное колье нашли и изъяли, после чего вернули законной владелице. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

