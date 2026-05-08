Профессор оценил риски «цифровой деменции» из-за ИИ

Психолог Нестик: риски «цифровой деменции» из-за ИИ переоценены
Существует распространенное мнение, что активное использование искусственного интеллекта (ИИ) может лишить человека способности думать и памяти. Однако такие утверждения сильно преувеличены. Об этом kp.ru рассказал профессор РАН, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Риски цифровой деменции в значительной степени переоценены. Этот термин часто используют просто для нагнетания страхов, для самопиара, продвижения в информационном пространстве», — объяснил эксперт.

Однако специалист отметил, что опасность существует, если начать без раздумий следовать всем подсказкам искусственного интеллекта и отказаться думать самостоятельно. В таком случае со временем критическое мышление будет ослабевать.

При этом психолог добавил, что, согласно данным исследователей из РГПУ имени Герцена, каждый пятый школьник использует нейросеть не для решения задач, а в качестве умного собеседника, с помощью которого можно проверить себя.

До этого Нестик говорил, что люди начали все чаще искать эмоциональную поддержку не у родных и друзей, а у искусственного интеллекта и антидепрессантов. По его словам, такой подход может привести к негативным последствиям, поскольку нейросеть не способна дать живое тепло и оказать необходимую поддержку.

