Ветеран СВО Гусев рассказал о новых программах по социализации экс-военных

Максим Богодвид/РИА Новости

Столичная ассоциация ветеранов специальной военной операции начала реализацию трех новых направлений. Об этом сообщил на общественной дискуссии в рамках проекта Общественной палаты Москвы «Городской диалог: слушаем, обсуждаем, воплощаем» на площадке музея СВО на ВДНХ ветеран спецоперации, глава Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

На мероприятии он рассказал о конкретных мерах поддержки, которые действуют сегодня в столице для бойцов СВО. Также Гусев подчеркнул важность социализации вернувшихся с фронта военнослужащих.

«Мы помогли уже сотням бойцов пройти профессиональную переподготовку и получить достойную работу, оказали весь спектр услуг по медико-психологической реабилитации, организовали множество спортивно-досуговых и культурных мероприятий», — отметил Гусев.

Также он рассказал о трех новых направлениях работы ассоциации. В рамках проекта «Равный — равному» в течение трех месяцев на базе МГУ 33 ветерана спецоперации пройдут курс профессиональной подготовки по основам психологии, что далее позволит им принимать участие в реабилитации участников боевых действий.

Проекты «Мост поколений» и «Город сильных», как сообщил Гусев, нацелены на вовлечение ветеранов СВО в активную общественную жизнь.

В дискуссии также приняли участие замглавы Общественной палаты Москвы Виктор Блажеев, ветеран боевых действий Александр Шелковой и директор ГБУ Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития» Евгений Андриенко.

 
