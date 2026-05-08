Жительница Кузбасса пыталась спрятаться от приставов в подполье и попалась

Михаил Мордасов/РИА Новости

В Тисульском округе судебные приставы нашли должницу по алиментам, которая пряталась от них в подполье. Об этом сообщает УФССП Кузбасса.

В отделении судебных приставов по Тисульскому району Кузбасса давно находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с местной жительницы. Гражданка не переводила деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына, избегала встреч с сотрудниками ведомства, а задолженность тем временем росла.

В отношении неплательщицы завели разыскное дело. Родственники должницы помогли приставам установить адрес, где она проживала. Дверь им открыл мужчина. Он заявил, что разыскиваемая действительно была здесь, но уже уехала в другой город. Однако приставы решили проверить все комнаты в доме. Женщину обнаружили в подполье. Должницу принудительно доставили в отделение судебных приставов. Суд рассмотрел материалы дела и назначил женщине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее красноярец два часа прятался под кроватью от приставов.

 
