У Музея Победы в Москве прошла акция памяти погибших в ВОВ

Дмитрий Медведев и представители «Единой России» возложили цветы к Вечному огню

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, руководство и представители партии возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе, сообщает пресс-служба партии.

Мероприятие прошло в рамках акции у Музея Победы, призванной почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин и другие.

Напомним, в этом году в России отмечается 81-ая годовщина Великой Победы.