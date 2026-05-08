Врач предупредил о скрытой опасности элайнеров

Элайнеры, которые практически не видны на зубах, корректирую прикус без использования металлических конструкций. Однако у такого метода есть особенности, которые могут привести к негативным последствиям. Об этом газете «Известия» рассказал медицинский директор сети клиник «МИА КЛИНИК» Максим Лабухин.

Специалист объяснил, что элайнеры представляют собой замкнутое пространство между капой и зубами, в котором скапливаются слюна и микрофлора. В таких условиях естественная защитная функция слюны начинает хуже работать, а вероятность формирования бактериальной биопленки при этом увеличивается. У тех, кто следит за гигиеной полости рта, эти процессы оказываются контролируемы. Однако при чувствительности зубов, воспалении десен или нарушений эмали риски возрастают.

По словам врача, существует два основных типа элайнеров: термоформованные капы из медицинских полимеров (TPU, PETG) а также системы, созданные методом 3D-печати из фотополимерных смол. Различия в структуре поверхности материалов способны оказывать влияние на накопление налета и прикрепление микроорганизмов.

«Микронеровности поверхности, особенно у 3D-напечатанных кап, могут способствовать более активному образованию биопленки. В результате повышается риск кариеса, воспаления десен и раздражения слизистой», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в большинстве случаев разница оказывается незначительной. Однако для пациентов из группы риска, в которую входят люди с гингивитом, пародонтитом, истончением эмали или рецессией десен, выбор материала играет крайне важную роль.

Врач добавил, что во время лечения необходимо строго соблюдать правила гигиены. Элайнеры нужно носить от 20 до 22 часов в сутки, снимая лишь на время чистки зубов и приемов пищи. При этом сами капы следует регулярно очищать. Риск возникновения осложнений увеличивается из-за курения и недостаточной гигиены.

Главный врач, стоматолог-ортопед сети научных стоматологий «Дантистофф» Кирилл Чащин до этого рассказал «Газете.Ru», что зубная эмаль может стираться из-за кислой пищи или резкого перехода от холодной к горячей еде. К другим причинам эксперт отнес неправильный уход за полостью рта и повышенную нагрузку, например, при бруксизме.

