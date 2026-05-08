Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой

В Ленобласти двухлетний ребенок не выжил после падения из окна пятого этажа

В Киришском районе Ленинградской области двухлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мира. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты пятого этажа.

На место была вызвана бригада скорой помощи, но спасти девочку медики не смогли. Где в момент происшествия находились родители несовершеннолетней, неизвестно.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.