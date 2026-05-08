Студенты Финуниверситета смогут получить квалификацию для работы с капиталом от 15 млн рублей

«СберПервый» запустил курс по управлению капиталом в Финансовом университете
Алексей Мальгавко/РИА Новости

«СберПервый» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ запустил курс по управлению капиталом для подготовки финансовых консультантов, сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам обучения студенты получат сертификат, который подтвердит их базовую квалификацию в области управления капиталом. В Сбере отметили, что в будущем выпускники смогут работать с клиентами со сбережениями от 15 до 500 млн рублей.

В рамках курса студенты обучатся введению в премиальный банкинг, производным инструментам, макроэкономике для банкира и другим сферам.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Артем Алешкин, управление капиталом помогает клиентам достичь жизненных и финансовых целей.

«Наша новая программа в Финуниверситете учит главному: видеть за цифрами человека, выстраивать доверительные отношения с премиальными клиентами и брать ответственность за чужой капитал, как за свой собственный», — сказал он.

Также проректор по учебной и методической работе Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Каменева отметила, что студенты не только изучат финансовые модели, но и разберут живые кейсы.

«Возможность попасть на стажировку в Сбер — это отличный карьерный лифт. Мы уверены: такие партнерства, построенные на погружении в профессию через реальные задачи и прямые контакты с работодателем, — ключ к подготовке финансовых консультантов нового поколения», — сказала она.

 
