Девушка топором отрубила возлюбленному палец, чтобы он не женился на другой

В Японии девушка истязала возлюбленного, чтобы он не женился на другой

В Осаке перед судом предстала 23-летняя Саки Сато, которую обвиняют в том, что она отрубила своему возлюбленному безымянный палец и истязала его. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

Пара познакомилась в 2020 году и вскоре начала жить вместе. По версии следствия, девушка полностью контролировала жизнь своего избранника, она запрещала ему видеться с родственниками и приятелями, отобрала загранпаспорт и банковские документы, а также регулярно проверяла его мобильный телефон. Как минимум трижды подвергала возлюбленного физическим истязаниям и наносила ему увечья.

Первым эпизодом стало отрезание сосков, таким образом Сато хотела проверить, правда ли они способны отрастать заново. Позже девушка решила ампутировать мужчине безымянный палец. Она купила топор и после того, как возлюбленный принял снотворное, отсекла ему фалангу пальца, чтобы он не мог носить обручальное кольцо и жениться на другой.

Адвокаты настаивают на полном оправдании подзащитной, утверждая, что все истязания и причинение увечий происходили с добровольного согласия мужчины. Сторона обвинения требует отправить японку в тюрьму на шесть лет.

