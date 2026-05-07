Выпускникам в Рязанcкой области разрешили танцевать вальс под песню Стинга

Партия «Единая Россия» помогла рязанским школьникам вернуть право выбрать музыку на выпускной, сообщает Telegram-канал Mash.

Как заявил директор школы имени Фомина Рязанской области Степан Куколь-Яснопольский, ребята смогут сами выбрать песню для выпускного.

Как отметили в Telegram-канале, сейчас большинство школьников хотят выбрать на выпускной песню Стинга Shape of my heart.

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, закон о защите русского языка не должен ограничивать свободу доступа к культурным ценностям.

«Закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируют чудовищным образом», — написал он в своем Telegram-канале.

Милонов добавил, что вместе с коллегами из «Единой России» будет инициированы необходимые поправки в законодательство.

«Пусть школьники на своих выпускных слушаююют ту музыку, которую хотят, ведь это их праздник», — заявил Милонов.