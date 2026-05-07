Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Выпускникам в Рязанcкой области разрешили танцевать вальс под песню Стинга

«Единая Россия» помогла выпускникам вернуть право выбрать музыку для танца
Shutterstock

Партия «Единая Россия» помогла рязанским школьникам вернуть право выбрать музыку на выпускной, сообщает Telegram-канал Mash.

Как заявил директор школы имени Фомина Рязанской области Степан Куколь-Яснопольский, ребята смогут сами выбрать песню для выпускного.

Как отметили в Telegram-канале, сейчас большинство школьников хотят выбрать на выпускной песню Стинга Shape of my heart.

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, закон о защите русского языка не должен ограничивать свободу доступа к культурным ценностям.

«Закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируют чудовищным образом», — написал он в своем Telegram-канале.

Милонов добавил, что вместе с коллегами из «Единой России» будет инициированы необходимые поправки в законодательство.

«Пусть школьники на своих выпускных слушаююют ту музыку, которую хотят, ведь это их праздник», — заявил Милонов.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!