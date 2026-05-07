Пьяный мужчина изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ в Новокузнецке

В Новокузнецке мужчина напал с ножом на сотрудницу ПВЗ и изрезал ей лицо
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на девушку в пункте выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ПВЗ на улице Смирнова, в правоохранительные органы обратилась 20-летнии пострадавшая. Девушка рассказала, что в пункт выдачи зашел мужчина и начал вести себя неадекватно. В ходе ссоры злоумышленник достал канцелярский нож и ударил им девушку по лицу, после чего сбежал.

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного 35-летнего жителя Красноярского края, он передан сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Уфе пьяный мужчина избил девушку в пункте выдачи. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, суд отправил обвиняемого под стражу до 11 июня 2026 года.

Ранее в Тверской области мужчина напал на посетительницу кафе после отказа познакомиться.

 
