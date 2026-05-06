Следственный комитет России отреагировал на подмену фото героев «Бессмертного полка»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал Главному следственному управлению СК распоряжение проверить все обстоятельства ситуации с попытками дискредитировать Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение в память о героях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк России». Об этом сообщается в официальном канале ведомства в национальном мессенджере «Макс».

Уточняется, что Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку, запросив всю необходимую информацию в Центральном штабе движения.

Ранее организаторы шествия сообщили, что на сайте движения были зафиксированы попытки подменить фото героев «Бессмертного полка» на отредактированные снимки нацистов. По их словам, данные действия расцениваются как попытка дискредитации акции.