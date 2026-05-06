Город в Италии захватили павлины

Небольшой итальянский город Пунта-Марина на побережье Адриатического моря страдает из-за нашествия павлинов. Об этом пишет aif.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Журналисты уточняют, что поселившаяся в городе колония птиц вызвала в городе настоящий хаос. Местные жители насчитали порядка 400 птиц.

«Они повсюду!» – рассказал один из горожан.

Павлины блокируют дорожное движение, ломают крыши домов и автомобилей. Люди жалуются, что из-за павлиньих криков не могут спать, а одна из жительниц Пунта-Марины и вовсе заявила о том, что не может больше в городе, так как птицы начинают кричать в 4 утра.

Городские власти пообещали в ближайшее время провести перепись павлинов и найти решение проблемы, однако в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют этих птиц «неприкасаемыми».

В июне прошлого года с подобной проблемой столкнулись жители деревни Гулвал, расположенной в британском графстве Корнуолл. Там обосновалась целая колония павлинов, сбежавших или выпущенных примерно двадцать лет назад с территории местного особняка. Эти экзотические птицы стали неотъемлемой частью местного ландшафта, однако их присутствие вызывает как восхищение, так и раздражение среди жителей, которым птицы портят автомобили и оставляют отходы жизнедеятельности на газонах.

Ранее ученые обнаружили, что перья павлина способны работать как лазер.

 
