Cупруги обнаружили в подвале своего дома поселившегося там незнакомца

Daily Mail: семья в США обнаружила в подвале своего дома живущего там мужчину

В США супруги обнаружили в подвале своего дома поселившегося там незнакомца, пишет Daily Mail.

Датч Хоггатт и его жена Шэрон заметили, что в их доме пропадает еда и одежда, стулья сами собой переставляются, а дверь оказывается запертой изнутри. Пара решила, что «постепенно теряет рассудок». Однако вскоре выяснилось, что в подвале поселился 41-летний Престон Лэндис.

Первым тревожным сигналом стала пропажа рабочих туфель Датча, которые он всегда оставлял у задней двери. Затем исчезли пончики и яблоки, хотя никого не было дома.

«Я спросил жену, не выбрасывала ли она вещи. Она сказала нет», — рассказал глава семьи.

Пара позвала на помощь дочь Шерисс и зятя Марка Грегори. Пока Хоггатт был в церкви, те обыскивали дом. В подсобке подвала Шэрон заметила ногу, выглядывающую из-под лестницы. Семья вызвала полицию, а Грегори с бейсбольной битой закричал незнакомцу, чтобы тот выходил.

Лэндис сдался без сопротивления и извинился перед хозяевами дома. Семья считает, что мужчина пробрался в подвал, спасаясь от непогоды, и соорудил импровизированную кровать. Он брал только еду и одежду, ничего ценного не пропало.

Датч и Шэрон рассказали, что не злятся на Лэндиса. Несмотря на это, Престон был обвинен в краже со взломом и помещен под стражу, где будет дожидаться решения суда.

Ранее в США мать и отчим годами держали сына с ДЦП в подвале и морили голодом.