Россиянам объяснили, какой фарш опаснее — магазинный или домашний

Эксперт Фоменко: кости, хрящи и кожа — обычный состав дешевого фарша
Риск заражения фарша патогенными микроорганизмами или паразитами обусловлен двумя основными факторами: исходным состоянием сырья и условиями его обработки, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Если мясо было изначально ненадлежащего качества, хранилось в ненадлежащих условиях или контактировало с загрязненными поверхностями, риск заражения значительно возрастает. Это может привести к развитию сальмонеллеза, паразитарных инвазий и пищевым и отравлениям», — объяснила она.

Фарш промышленного производства проходит многоуровневую систему контроля качества и производится на предприятиях, оснащенных современным оборудованием.

«Процесс включает герметичную упаковку и замораживание для ингибирования размножения бактерий. Однако, существуют случаи, когда производители для оптимизации затрат используют сырье низкого качества или нарушают технологические нормы. Это может привести к обнаружению в готовом продукте костей, хрящей, кожи, а также инфекционных агентов или паразитов», — предупредила эксперт.

Приготовление фарша в домашних условиях позволяет потребителю самостоятельно контролировать качество мяса и соблюдать гигиенические нормы на кухне. Тем не менее, следует помнить, что достижение полной стерильности домашней посуды может быть затруднено, а проведение специальных лабораторных анализов в домашних условиях не представляется возможным.

«Основным аспектом безопасности является правильное приготовление пищи и соблюдение гигиены. Независимо от того, какой фарш вы выбрали, важно следовать простым правилам: выбирать качественное мясо, тщательно мыть руки и посуду перед началом работы, изолировать сырое мясо от готовых продуктов и подвергать термической обработке до полной готовности. Это гарантирует получение не только вкусного, но и безопасного блюда», — резюмировала Фоменко.

Ранее россиянам назвали главные признаки некачественного мяса в магазине.

 
