Умер один из создателей советского мультфильма «Казаки»

Украинский мультипликатор, режиссер Евгений Сивоконь умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский национальный центр имени Александра Довженко «Довженко центр».

«Не стало легенды украинской анимации Евгения Яковлевича Сивоконя. Режиссера, художника и педагога», — говорится в сообщении.

Седьмого мая Сивоконю исполнилось бы 89 лет, отметили в «Довженко центре».

Евгений Сивоконь родился в 1937 году в Киеве. Окончил графический факультет Киевского Государственного художественного института. Работал в творческом объединении художественной мультипликации студии «Киевнаучфильм» с 1960 года.

Режиссерский дебют Сивоконя состоялся в 1966 году. Среди его работ — анимационные фильмы «Человек, который умел летать», «Приключения Вакулы», «Страна Считалия», «Почему хромает дядя Джек» и др. Также участвовал в создании серии мультфильмов «Казаки».

Сивоконь преподавал в Киевском Государственном театральном институте на факультете анимационного кино.

