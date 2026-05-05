Обозначенный премьером Армении Николом Пашиняном курс страны на евроинтеграцию связан исключительно с его потребностью сохранить власть. Многочисленные европейские миссии проводятся командой армянского премьера для обеспечения переизбрания Пашиняна, восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения — ЕС стали частью данной кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил политолог и куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

По его словам, присутствие на саммите ЕС в Ереване украинского президента Владимира Зеленского показывает, что ради обеспечения своей политической выживаемости Пашинян готов переходить красные линии.

«Пашинян способствовал формированию деструктивной символической площадки, где обсуждались скоординированные антироссийские действия коалиции, поддерживающей киевский режим. Происходящий фарс был очередным символическим актом, где армянский премьер мог продемонстрировать свою верность еврочиновникам перед июньскими выборами. Пашиняну надо закрепить образ «друга Европы», на этом держится вся его политическая выживаемость», — отметил политолог.

Туманян также указал на тот факт, что, несмотря на заявления Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, устав организации не содержит в себе норм, описывающих такой механизм. Ереван не направлял в ОДКБ никаких документов, содержащих информацию о намерении выхода из союза, следовательно страна — полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими из этого преференциями и обязательствами.

«Эти обязательства не выполняются ни юридически, ни символически. Пашинян своими действиями подрывает международный авторитет страны как партнера, которому можно доверять», — подчеркнул Туманян.

Он добавил, что Россия поддерживает безопасность армянского народа на протяжении нескольких столетий. «Здесь можно отметить и поддержку в вопросах обеспечения современным вооружением, и охрану армянских границ российскими пограничниками, и базирование в Армении 102-ой российской базы. Однако сегодня все это аннигилируется проевропейскими армянскими властями», — отметил политолог.

Туманян акцентировал внимание на том, что мнение народа Армении по вопросу интеграции с Европой никто не спрашивает, и это неслучайно: Россия — крупнейший торговый партнер и инвестор для Еревана, а также дом для миллионов армян, которые сохраняют связи с исторической родиной.

«Путь евроинтеграции связан исключительно с потребностью Пашиняна сохранить власть и переизбраться. Рядовые армяне видят в России друга, союзника и защитника, рейтинги Пашиняна и его партии стремительно уходят вниз. Потому предстоящие выборы не станут реальным отражением выбора армянского народа. Любое альтернативное мнение блокируется и подвергается уголовному преследованию, а Запад и ЕС способствуют вычищению инфополя. Европейцы придумали нормы Венецианской комиссии, но сами же поощряют их нарушение в странах, где они имеют интересы. Мы видели это в Молдавии, и видим сейчас в Армении», — cчитает политолог.

Президент РФ Владимир Путин понимает, что все происходящее является не желанием армянского народа, а антиконституционными действиями правящей элиты. Потому Россия сохраняет положительный настрой по отношению к Армении, резюмировал политолог.