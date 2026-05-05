В Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой

classybougiebudget/TikTok

Японская компания Kirin Holdings представила ложку, которая делает пресную еду более соленой. Устройство использует слабый электрический ток, имитирующий ионы натрия, и усиливает соленый вкус пищи, пишет Comic Sands.

Ложка состоит из двух частей: съемная ручка и отсек с батареей. Ток проходит через металлическую часть. Устройство имеет три режима, каждый из которых увеличивает ощущение солености пищи.

Как рассказал блогер, сделавший тест устройства, с первого же глотка супа с помощью электрической ложкой, на его лице «появилась улыбка».

«На вкус буквально как глутамат натрия», — комментирует он.

Подводя итог, блогер сообщил, что устройство стоило почти 200$.

«Я бы очень разозлился, если бы не сработало. Но это сработало. Это очень круто», — добавил мужчина.

Ранее эксперты назвали опасность злоупотребления солью при нормальном давлении.

 
