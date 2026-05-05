Lada Sport Rosneft представила обновленный состав пилотов на сезон 2026 года

Пилотами Lada Sport Rosneft в новом сезоне станут Чубаров и Северюхин
Lada Sport Rosneft

Гоночная команда Lada Sport Rosneft провела презентацию обновленного основного состава пилотов перед стартом нового сезона. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в сезоне 2026 года гоночная команда «Роснефти» поучаствует в кольцевых гонках и картинге. За руль обновленных автомобилей класса SMP TCR Russia в Российской серии кольцевых гонок сядут выпускники картинговой школы Lada Sport Rosneft Junior — Иван Чубаров и Артем Северюхин. Для Северюхина сезон в основном составе станет дебютным.

В первом этапе Чемпионата России пилоты будут управлять обновленными спортивными автомобилями Lada Vesta TCR. В межсезонье машины получили ряд улучшений: более легкую и производительную коробку передач, обновленную программу управления двигателем и полностью переработанную подвеску.

Как уточнили в компании, в текущем сезоне при поддержке «Роснефти» продолжится работа главной академии — картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior. Семь пилотов сразятся за призы Чемпионата и Первенства страны. На текущий момент коллектив удерживает звание действующего чемпиона страны уже четвертый год подряд.

Напомним, «Роснефть» выступает генеральным спонсором Lada Sport Rosneft с 2015 года. За это время команда завоевала 49 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также в кольцевых гонках, классическом ралли и картинге.

Первый этап Российской серии кольцевых гонок пройдет 15-17 мая на трассе Moscow Raceway в Московской области.

 
