Lada Sport Rosneft представила обновленный состав пилотов на сезон 2026 года

Гоночная команда Lada Sport Rosneft провела презентацию обновленного основного состава пилотов перед стартом нового сезона. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в сезоне 2026 года гоночная команда «Роснефти» поучаствует в кольцевых гонках и картинге. За руль обновленных автомобилей класса SMP TCR Russia в Российской серии кольцевых гонок сядут выпускники картинговой школы Lada Sport Rosneft Junior — Иван Чубаров и Артем Северюхин. Для Северюхина сезон в основном составе станет дебютным.

В первом этапе Чемпионата России пилоты будут управлять обновленными спортивными автомобилями Lada Vesta TCR. В межсезонье машины получили ряд улучшений: более легкую и производительную коробку передач, обновленную программу управления двигателем и полностью переработанную подвеску.

Как уточнили в компании, в текущем сезоне при поддержке «Роснефти» продолжится работа главной академии — картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior. Семь пилотов сразятся за призы Чемпионата и Первенства страны. На текущий момент коллектив удерживает звание действующего чемпиона страны уже четвертый год подряд.

Напомним, «Роснефть» выступает генеральным спонсором Lada Sport Rosneft с 2015 года. За это время команда завоевала 49 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также в кольцевых гонках, классическом ралли и картинге.

Первый этап Российской серии кольцевых гонок пройдет 15-17 мая на трассе Moscow Raceway в Московской области.