Ликсутов рассказал об украшении «Трубной» ко Дню Победы

В честь Дня Победы станцию московского метрополитена «Трубная» украсят георгиевскими лентами и тематическими декоративными элементами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, станцию «Трубная» традиционно оформляют ко Дню Победы.

«Третий год подряд мы украшаем потолочный свод. Создаем для пассажиров особую атмосферу и напоминаем о значении этого важного праздника», — сказал он.

В Дептрансе Москвы добавили, что ко Дню Победы московский метрополитен оформляет станции и другие объекты инфраструктуры, среди которых вестибюли и прилегающие территории.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что еще 24 вагона самой технологичной серии «Москва-2026» вышли на обкатку на Замоскворецкой линии метро, а доля новых поездов на зеленой ветке превысила 65%.

Он отметил, что состав пока накатывает 300 км без пассажиров, а специалисты тестируют оборудование, оценивают состояние ходовой части, плавность движения состава, корректность работы дверей, уровень вибрации и эффективность торможения.

 
