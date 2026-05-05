Россиян предостерегли от ошибок при посадке картофеля

Сезон посадки картофеля в Центральной России наступает в первой половине мая при стабильной плюсовой температуре, рассказал «Газете.Ru» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Старые семена снижают урожайность, предупредил он.

«Самый главный ориентир для посадки — это температура почвы. На глубине 10–12 см она должна стабильно прогреться до +8…+10 °C. В условиях Подмосковья и соседних областей это время обычно наступает в первой декаде мая. Если посадить картофель раньше, в холодную и сырую землю, клубни могут загнить, заболеть или дать слабые, неравномерные всходы. Главная ошибка многих — годами сажать картофель «со своего огорода», отбирая на семена самые мелкие или больные клубни. Это приводит к накоплению вирусов и болезней, вырождению сорта и существенному снижению урожайности. Обновлять семена нужно раз в 3–4 года, покупая элитные клубни районированных сортов», — сказал он.

Депутат рассказал, как правильно сформировать клубни и добиться максимальной урожайности картофеля.

«Слишком глубокая посадка, особенно на тяжелых почвах, приводит к тому, что клубни формируются мелкими. Слишком мелкая — к позеленению картофеля на солнце и накоплению ядовитого соланина. Оптимальная глубина для суглинков — 6–8 см, для легких почв — 8–10 см. Расстояние между рядами должно быть 60–70 см, а между клубнями — 25–35 см. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год — это истощает почву и накапливает возбудителей болезней. Его лучшие предшественники — капуста, огурцы или бобовые. Также важно провести яровизацию: за 3–4 недели до посадки перенести клубни в светлое теплое место (+12…+15 °C), чтобы они дали крепкие ростки. Многие дачники либо заливают картофель, либо оставляют его без влаги в самый ответственный момент», — предупредил Чаплин.

Парламентарий посоветовал окучивать картофель не менее двух раз за сезон. А в ключевой период цветения — регулярно поливать грядки теплой водой.

«Ключевой этап — период бутонизации и цветения, когда формируются клубни. В это время растениям нужен регулярный полив теплой водой: 30–40 литров на квадратный метр примерно раз в 7–10 дней. Не стоит слепо доверять советам из интернета о поливе растений уксусом, йодом или марганцовкой — это может сжечь корни и листья, уничтожив микрофлору почвы. То же касается сомнительных «чудо-смесей», которые якобы заменяют полноценные удобрений. Для повышения урожайности важно не только избегать ошибок, но и активно помогать растениям. Перед посадкой обработайте клубни специальными препаратами («Максим», «Престиж») для защиты от болезней и вредителей. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев, чтобы вовремя начать борьбу с колорадским жуком: ручной сбор или биопрепараты «Фитоверм», «Битоксибациллин». И обязательно проводите 2–3 окучивания за сезон — это формирует дополнительные столоны, на которых и завязываются новые клубни», — заключил он.

