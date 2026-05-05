Участники ЦИПР смогут приехать на конференцию по биометрии

На ЦИПР будет доступен сервис биометрической посадки на поезд

Участники конференции ЦИПР, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 21 мая, смогут воспользоваться сервисом биометрической посадки на поезд «Мигом», сообщает пресс-служба конференции.

Опробовать новую технологию смогут пассажиры скоростного поезда №723 «Москва – Нижний Новгород». Подтверждать свою личность необходимо будет непосредственно перед посадкой. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно будет заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в «Единой метрической системе».

В пресс-службе отметили, что проект является частью пилотного сервиса внедрения биометрии на транспорте. Также технологию протестируют на маршрутах «Москва – Кострома – Москва» и «Москва – Иваново – Москва».

