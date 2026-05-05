Меньше 100 дней осталось до старта Спартакиады народов России

Путилин рассказал о подготовке к Спартакиаде в Год единства народов России

Летняя Спартакиада сильнейших пройдет под новым названием - Спартакиада народов России. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Игры», руководитель региональной исполнительной дирекции Спартакиады 2026 года на территории Свердловской области Дмитрий Путилин.

«2026 год президент России Владимир Путин объявил Годом единства народов России. Как мы знаем, спорт всегда объединял людей, поэтому считаю очень правильной идеей предложение министра спорта, председателя ОКР Михаила Дегтярева о смене названия на «Спартакиаду народов России». Это повышает статус соревнований и подчеркивает их значение как главного мультиспортивного турнира года. Это позволит привлечь больше внимания к формату Спартакиады, который имеет глубокие традиции в отечественном спорте, и расширит аудиторию соревнований сильнейших спортсменов России», — сказал он.

Соревнования пройдут в семи регионах России. Центральной площадкой станет Свердловская область. Также старты примут Башкирия, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.

Путилин подчеркнул, что Спартакиада объединила все регионы России через спорт. По его словам, АНО «Игры» выступает организатором соревнований в Свердловской области в качестве региональной исполнительной дирекции, а всю Спартакиаду курирует Федеральная дирекция спортмероприятий, чтобы проведение мероприятия соответствовало уровню чемпионатов России.

Он уточнил, что Екатеринбург стал главной площадкой Спартакиады, так как у города есть опыт проведения соревнований мирового уровня. Также соревнования примут пять муниципальных образований с отличной инфраструктурой. Одним из ближайших тестовых мероприятий на объекте Спартакиады – во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме — станут Областные юношеские игры боевых искусств, которые объединят порядка 2 тыс. спортсменов в 14 видах спорта.

«Видим нашу миссию в том, чтобы создать наследие Спартакиады народов России в Свердловской области и поднять на еще более высокий уровень организационный опыт региона», — сказал Путилин.

Церемония открытия пройдет 8 августа во Дворце игровых видов спорта в День физкультурника.

«Открытие Спартакиады станет главным событием праздничных мероприятий в Свердловской области. Основной темой церемонии станет единство народов России. Планируем, что все семь регионов проведения соревнований будут интегрированы в церемонию», — добавил Путилин.