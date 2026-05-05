В Подмосковье проведут международную эколого-патриотическую акцию

В Московской области 16 мая пройдет ежегодная весенняя международная эколого-патриотическая акция по посадке деревьев «Сад Памяти», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Акция пройдет на территории 19 лесничеств региона и на более чем 70 участках муниципальных образований.

Как отметили в ведомстве, в мероприятиях примут участие не только жители, но и депутаты Московской областной Думы, трудовые коллективы, волонтеры и лесничие.

«На площади свыше 40 га будет высажено более 90 тыс. сеянцев сосны и ели, а также более 3 тыс. сеянцев деревьев других пород и кустарников», — говорится в сообщении ведомства.

Центральной площадкой акции станет участок Сходненского участкового лесничества в городском округе Химки.

Для гостей также проведут концерты, развернут полевые кухни и организуют бесплатные перевозки к месту проведения от железнодорожной станции «Сходня».