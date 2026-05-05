Okko рекомендовал подключиться к проводному интернету для просмотра Лиги чемпионов УЕФА

В Okko предупредили о возможных сбоях мобильного интернета с 5 по 9 мая

В период с 5 по 9 мая в ряде регионов могут произойти временные перебои в работе мобильного интернета, что может повлиять на доступность онлайн-сервисов, включая Okko. Об этом предупредили в пресс-службе платформы.

В Okko рекомендовали для стабильного просмотра полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА 5 и 6 мая Okko заранее подключиться к стационарному Wi-Fi или проводному интернету. При сложностях с доступом пользователям также предложили переключиться на альтернативные типы соединения.

Как напомнили в компании, в полуфинальную стадию Лиги чемпионов УЕФА вышли «ПСЖ», «Бавария», «Атлетико Мадрид» и «Арсенал». Первый матч «Атлетико Мадрид» – «Арсенал» завершился со счетом 1:1, а «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 5:4.

Отмечается, что ответные встречи «Арсенал» – «Атлетико Мадрид» и «Бавария» – «ПСЖ» пройдут 5 и 6 мая соответственно. Трансляции игр на Okko стартуют в 22:00 по московскому времени.

Напомним, сервис эксклюзивно показывает Лигу чемпионов УЕФА в России. Пользователи смогут увидеть трансляции матчей в прямом эфире и в записи, с выбором аудиодорожек, удобной навигацией по событиям, а также дополнительным редакционным контентом — аналитикой, студийными эфирами и хайлайтами.